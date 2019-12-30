عبد المهدي : نرفض أي عمل منفرد للتحالف الدولي في العراق

2019/12/30 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأحد، رفضه لأي عمل منفرد للتحالف الدولي في بلاده، معتبرا إياه “تصعيدا خطيرا”.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأحد، أن المهدي أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، “رفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي”.وفي تعليق […]

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