2019/12/30 | 07:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل اربعة افراد من اسرة واحدة في هجوم مسلح استهدفهم عجلتهم بكركوك

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