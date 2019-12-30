القصف الامريكي يتنافى مع الاتفاقية الامنية بين البلدين

2019/12/30 | 08:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت حركة "ارادة" القصف الامريكي الذي استهدف احد مقرات الحشد الشعبي بالعراق، فيما اعتبرت ان ذلك يتنافى مع الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين....

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