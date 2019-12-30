شرب الماء صباحا على معدة فارغه.. ماذا يفعل بجسمك؟

2019/12/30 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم، أشارت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى مجموعة من الآثار، التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح.الآثار التي تناولتها المجلة، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، تشمل الفوائد التالية: إزالة السموم من الجسم يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، […]

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