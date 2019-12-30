في ذكرى “اعدام صدام” خامنئي يغرد “من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين”

2019/12/30 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مساء الأحد، تغريدة على موقع “تويتر” تزامنا مع الذكرى الـ 13 لإعدام صدام حسين.وقال خامنئي في تغريدته: “من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفيتي السابق”.وأضاف: “انظروا كيف أن القدرات الهشة مجرد فكرة وكيف يبيد الله تعالى بقوته […]

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