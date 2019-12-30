مقتل اربعة افراد من اسرة واحدة في هجوم مسلح استهدف عجلتهم بكركوك

2019/12/30 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاثنين ان ابا وابنه قتلا فيما اصيب امرأتان بجروح جمعهم من اسرة واحدة في هجوم مسلح استهدف عجلة كانوا يستقلونها في مدينة كركوك.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ان حادث قتل (جنائي) وقع في وقت متأخر من مساء امس الاحد قرب ملعب الشورجه بمركز مدينة كركوك وذلك باطلاق النار على اسرة داخل عجله نوع "كرونا" خصوصي ادى الحادث الى مقتل المدعو (سالم نوري)، و ولده (هلكوت سالم نوري) واصابة امرأتين بجروح تم نقلهما الى مستشفى آزادي .

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