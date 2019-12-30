الحشد الشعبي: ارتفاع شهداء وجرحى القصف الامريكي الى 76 مقاتلاً

2019/12/30 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، فجر الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء القصف الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي الأنبار مساء أمس الأحد.

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