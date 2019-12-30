امريكا اعلنت الحرب على العراق وليس الحشد الشعبي  

2019/12/30 | 08:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفر العدوان الجوي الامريكي امس على مقرات كتائب حزب الله العراقية في منطقة القائم المحاذية للحدود السورية عن سقوط 25 شهيدا واكثر من 50 جريحا....

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