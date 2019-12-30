العراق يتفاوض مع شركة بريطانية لمد انابيب الغاز للمناطق السكنية

2019/12/30 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التفاوض مع احدى الشركات البريطانية وشركات من الإقليم للمباشرة بمد

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