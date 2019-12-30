وزيرا الدفاع والخارجية الامريكيين يطلعان ترامب على تفاصيل قصف الحشد الشعبي في العراق

2019/12/30 | 08:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت وسائل اعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن وزيريّ الخارجية والدفاع الامريكيين اطلعا الرئيس دونالد ترامب على تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي في العراق.

وذكرت وسائل الاعلام ان وزيريّ الدفاع مارك اسبر، والخارجية مايك بومبيو، توجها أمس الى فلوريدا حيث يتواجد ترامب، لإطلاعه على آخر المستجدات والضربات الجوية الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي في العراق.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع إسبر في منتجع مار لاجو في فلوريدا: "حضرنا لإطلاع الرئيس على الأحداث التي وقعت خلال الـ72 ساعة الماضية..



لن نترك إيران تقوم بأعمال تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

وأضاف بومبيو أنه سيترك المجال للوزير إسبر للحديث عن الجوانب العسكرية، لكنه أراد توضيح سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران.

من جهته قال إسبر: "استهدف البنتاغون خمسة مواقع في العراق وسوريا ردا على الهجوم الذي شنته مليشيا مدعومة من إيران على منشأة عراقية، والذي من شأنه تعريض القوات الأمريكية للخطر".

وأضاف إسبر لقد كانت الضربات ناجحة وعاد الطيارون والطائرات إلى القاعدة بأمان.



وأود أن أضيف أنه خلال لقائنا اليوم مع الرئيس، ناقشنا معه الخيارات الأخرى المتاحة.



وأود أن أشير أيضا إلى أننا سنتخذ الإجراءات الإضافية التي نراها ضرورية، ونؤكد أن تصرفنا كان دفاعا عن النفس ولردع المزيد من التصرفات السيئة من قبل المليشيات أو من إيران".

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