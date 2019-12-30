2019/12/30 | 08:53 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد الخبير الاستراتيجي، منقذ داغر، ان اميركا وايران اعقل من ان يدخلا في حرب مباشرة، مبيناً انهم في حال أرادوا المواجهة سيحركان وكلائهما.وقال داغر في...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير استراتيجي: امريكا وإيران اعقل من ان يدخلا في حرب مباشرة .. سيحركان وكلائهما) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير استراتيجي: امريكا وإيران اعقل من ان يدخلا في حرب مباشرة .. سيحركان وكلائهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).