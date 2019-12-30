تحالف الصدر يطالب البرلمان بإلغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا

2019/12/30 | 08:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب النائب بدر الزيادي ،عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تحالف (الصدر) "سائرون" بإدراج فقرة الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا وذلك لعدم حاجة العراق لمثل هكذا اتفاقية تنتهك السيادة العراقية وتسبب له الاضطراب السياسي والأمني وعدم استقرار المنطقة مع وجود أجواء اقليمية مشحونة يكون ضحيتها العراق.وندد الزيادي في بيان ،بما حصل من استهداف لمقرات الحشد الشعبي من قبل الجانب الامريكي، وقال في بيانه "بكل صلافة ووقاحة أعلن البنتاغون الامريكي عن قصف المقرات التابعة للحشد الشعبي في مناطق القائم شمال العراق وهذا يُحتم على البرلمان وضع حداً له من خلال إلغاء الاتفاقية التي هي جلبت الخزي والعار وانتهاك سيادة البلد وجعلت من العراق يكون ضعيفاً أمام اتفاقيات وقعها أناس لايفقهون شيئاً في الاتفاقيات الدولية وهذه نتاجات حكومات الفشل والفساد".وحذر الزيادي بإن "لايكون العراق محرقة او ساحة للصراعات الاقليمية وتصفية الحسابات على حساب ابناء شعبنا العراقي فكفانا شهداء ودماء وضحايا ومازال انين الامهات والارامل يعلو على ما خلفته الحروب من داعش وعمليات إرهابية وقصف مقرات واستهداف مقاتلين".ونوه الى ان "العراق يجب ان لايقف مكتوف الايدي امام ما يحدث بل يجب على الخارجية العراقية اتخاذ اجراءاتها الدبلوماسية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والتنديد فكفى سكوتاً وإن لم يكون هناك رادع ستتكرر مثل هذه الحالات مستقبلاً وحينها لاينفع الندم".

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