قتيلان في إطلاق نار داخل كنيسة أميركية

2019/12/30 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل شخصان من بينهما المهاجم، في هجوم بالرصاص على كنيسة بولاية تكساس الأميركية، حسبما قالت السلطات المحلية.

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