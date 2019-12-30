الرافدين يصرف وجبة جديدة من السلف لأكثر من 300 متقاعد

2019/12/30 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

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