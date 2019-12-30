بالوثيقة.. عماد محسن يطالب بمغادرة الزوراء والإدارة تضع شرطا

2019/12/30 | 08:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب لاعب نادي الزوراء بكرة القدم عماد محسن، اليوم الاثنين، بكتاب الاستغناء الخاص به من النادي، من دون ان يدفع قيمة عقده البالغ 100 مليون دينار.

وقدم محسن كتابا يطالب فيه بكتاب الاستغناء عنه لوجود عرض له من احد الاندية خارج العراق.

وقدم محسن في كتابه الشكر الى جماهير النادي والكادر التدريبي والإداري واللاعبين.

من جانبه اكد مصدر لـ"الغد برس" ان "ادارة النادي لا تمانع من إعطاء الاستغناء الى اللاعب بشرط دفع قيمة عقده التي استلمها والبالغة ١٠٠ مليون دينار".

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