2019/12/30 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت مؤسسة جماعة علماء العراق، الاثنين، العدوان السافر الذي تعرضت لها قوات الحشد الشعبي، مؤكدة ان هذا التصرف البربري يعكس نهج أميركا المتغطرس بحق حماة الديار ومحرري الأرض من أبنائنا الأعزة من المجاهدين الشرفاء في الحشد الشعبي.فيما ياتي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماعة علماء العراق:استهداف الحشد الشعبي تصرف بربري يعكس نهج أميركا المتغطرس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماعة علماء العراق:استهداف الحشد الشعبي تصرف بربري يعكس نهج أميركا المتغطرس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماعة علماء العراق:استهداف الحشد الشعبي تصرف بربري يعكس نهج أميركا المتغطرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).