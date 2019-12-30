الصدر يحذر من زج العراق في الحرب بين إيران وأمريكا

2019/12/30 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فجر اليوم الاثنين من مخاطر زج العراق في الحرب بين إيران وأمريكا.وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”بعد قيام الطيران الأمريكي بقصف مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم اقصى غربي العراق «لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله […]

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