2019/12/30 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار.وقال الربيعاوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ٢٥ شهيدا و ٥١ جريحا”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء الاعتداء الامريكي على مقرات الحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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