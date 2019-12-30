شرب الماء صباحا على معدة خاوية ماذا يفعل بجسمك

2019/12/30 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم، الألمانية إلى مجموعة من الآثار، التي تظهر في الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح.الآثار التي تناولتها المجلة، ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، تشمل الفوائد التالية: إزالة السموم من الجسم يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يشرب المرء الماء على

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