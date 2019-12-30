القوات الامنية تباشر بتفتيش جبال العطشانة وبادوش

2019/12/30 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت القوات الامنية اليوم الاثنين، بتفتيش جبال العطشانة وبادوش في نينوى.

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