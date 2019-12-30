2019/12/30 | 09:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تعلن تأييدها للقصف الأميركي على مواقع تابعة لكتائب حزب الله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تعلن تأييدها للقصف الأميركي على مواقع تابعة لكتائب حزب الله) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تعلن تأييدها للقصف الأميركي على مواقع تابعة لكتائب حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).