ائتلاف ثورة 14 فبراير البحريني يدين القصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي

2019/12/30 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير القصف الأميركي على مواقع الحشد الشعبي، وأعلن تضامنه مع الشعب العراقي.

وقال الائتلاف، في بيان تلقت "العهد

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