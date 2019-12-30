اتحاد كرة السلة يعقد مؤتمره السنوي

2019/12/30 | 09:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد الاتحاد المركزي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، اليوم الاثنين، اجتماعه السنوي لعام ٢٠١٩ للهيئة العامة للاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الاجتماع أقيم في مقر اللجنة البارالمبية بحضور الأمين العام للجنة البارالمبية كوثر حسين ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة".

واضاف انه "تمت قراءة التقريرين المالي والإداري للعام المنتهي حيث حصلت المصادقة عليهما".

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