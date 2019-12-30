مسلحون يستهدفون منزل شرطي في ديالى بقنبلة يدوية ويهددونه برسالة

2019/12/30 | 09:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، باستهداف منزلي شرطي بقنبلة يدوية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مجهولين استهدفوا منزل شرطي في قرية الحاج محسن بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى بقنبلة يدوية".

واضاف ان "المجهولين تركوا ظرفا بداخله رصاصة في بوابة المنزل بعد رمي القنبلة"، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث".

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