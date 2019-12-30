النزاهـة تكشف تفاصـيل قـرار حجـز أمـوال أعضاء مجلس محافظة واسط

2019/12/30 | 09:55 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةكشفت هيأة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصَّة بأعضاء مجلس محافظة واسط، مُبيِّنةً أنَّ القرار شمل أعضاء المجلس...

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