العبادي: الصدر اختار عبد المهدي بين ثلاثة اسماء وتحالف سائرون

2019/12/30 | 09:55 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد زعيم ائتلاف النصر، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اختار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من بين ثلاثة...

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