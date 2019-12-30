2019/12/30 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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الشيوعي العراقي مديناً القصف الأمريكي على القائم: يؤشر تحول العراق إلى ساحة صراع

يتبع.



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بغداد اليوم-ذي قار

أقدم عدد من المتظاهرين، الإثنين (30 كانون الأول 2019) على قطع تقاطع البهو، بالإطارات المحروقة، و3 جسور رئيسة وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من المتظاهرين قطعوا تقاطع البهو، بال

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الإثنين (30 كانون الأول، 2019) ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مخدرات في منفذ الشلامجة الحدودي، بمحافظة البصرة.

وذكر بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، "تم ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مادة الكريست

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت مديرية مجاري محافظة ذي قار، الاحد 29-12-2019، توجيها الى جميع موظفي المحافظة بشأن استلام الرواتب.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بناءً على توجيهات معاون رئيس مهندسين حيدر كريم رزاق مدير الدائرة واستنادا&n

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