2019/12/30 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} اكدت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ان مدفعية الفرقة المدرعة التاسعة دكت أوكار داعش الإرهابية جنوب غربي محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية الفرقة المدرعة التاسعة تدك أوكار داعش الإرهابية جنوب غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية الفرقة المدرعة التاسعة تدك أوكار داعش الإرهابية جنوب غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).