بعد الخسارة التاريخية.. إدارة الشرطة تعلن قرارات حاسمة

2019/12/30 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إدارة نادي الشرطة، قرارات حاسمة بعد الخسارة الكبيرة لفريق كرة القدم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب السعودي بنتيجة {6-0}.

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