ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مخدرات في منفذ الشلامجة

2019/12/30 | 09:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مادة الكرستال المخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تم ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مادة الكرستال المخدرة، تزن (30غم) في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة".

واضافت انه "تم ضبط المسافرة في صالة الوافدين قادمة من إيران وإحالتها وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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