2019/12/30 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، امس الأحد، عن تفاصيل العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار، مؤكدا أن الحصيلة الأولية بلغت عشرات الشهداء والجرحى.وقال الربيعاوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “في مساء اليوم الاثنين (29 – 12 – 2019) تعرضت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن تفاصيل العدوان الأميركي على مواقعه في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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