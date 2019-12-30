احسن شيء لإخفاء جريمتك تحرش بالشقاوات.. سرمد الطائي

2019/12/30 | 10:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سرمد الطائي الريس كلما اعترضوا عليه لان كان يعدم المفكرين والسياسيين بالجملة ويلاحق المعارضين بوحشية، كان يخلق حرب، يروح يضرب ايران، لو يتحرش بالكويت، لو بالأمريكان.ومن تجي ضربة يروحون بيها اهلنا الفقراء، يكعد يصرخ ويبكي ويطلب تضامن من الشعب، اللي هو شعب مقتول ومسجون من قبل الريس نفسه..عقلية صدام موجودة عند عصابات […]

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