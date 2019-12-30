2019/12/30 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، الاثنين، الى عقد جلسة نيابية طارئة لمناقشة الاعتداءات الاميركية على الحشد الشعبي في القائم.وقال آل حيدر في بيان تلتقه وكالة صدى , انه “يستنكر الهجمة الأمريكية على قطعات الحشد الشعبي”، معتبرا إياها “استهدافاً للمؤسسة العسكرية واستهدافاً لسيادة العراق وأرضه”.وطالب “مجلس النواب بجلسة عاجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تدعو الى جلسة نيابية طارئة لمناقشة الاعتداءات الاميركية على الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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