لمن يسأل عن الرد على اميركا، فسيكون بحجم عقيدتنا

2019/12/30 | 10:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني على استهداف مقار الحشد الشعبي في القائم....

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