السجن 3 سنوات لعالم صيني أجرى عملية لتعديل جينات طفلتين

2019/12/30 | 10:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين- (د ب أ)- قضت محكمة صينية بالسجن ثلاث سنوات على عالم الأحياء الصيني “هي جيانكوي” الأستاذ الجامعي السابق الذي عدل في جينات طفلتين توأم خلال مرحلة الأجنة.وأوردت وكالة […]

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