عادل عبد المهدي يبلغ وزير الدفاع الاميركي رفض العراق لأي عمل اميركي يستهدف الحشد ويعده انتهاكا للسيادة العراقية

2019/12/30 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي يبلغ وزير الدفاع الاميركي رفض العراق لأي عمل اميركي يستهدف الحشد الشعبي ويعده انتهاكا للسيادة العراقية.

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