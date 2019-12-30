2019/12/30 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح يدين العدوان الاميركي على الحشد الشعبي ويعده انتهاكا لسيادة العراق .

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