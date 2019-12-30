التيتي الحبيب - الديمقراطية البرجوازية تزوير قانوني

2019/12/30 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب اعتبرت دائما الديمقراطية حكم الشعب بواسطة الشعب.وفي جوهر هذا التعريف يكون المتغير هو مضمون الشعب.ففي الدول أو المدن الما قبل الرأسمالية كان الشعب هو الأسياد في مجتمع العبودية والإقطاعيين- النبلاء في المجتمع الاقطاعي والبرجوازيون في المجتمع الرأسمالي.لكن في عهد الرأسمالية اكتسى مفهوم الشعب مضمونا مختلفا بعض الشيء ومعه الدولة وذلك لاعتبار اساسي وهو ان البرجوازية في حربها ضد النبلاء الا......

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