2019/12/30 | 10:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب حسن سالم: واشنطن تسعى لإدخال داعش الى العراق والحشد الشعبي يشكل عائقا امامها.

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