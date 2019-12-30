أمانة بغداد تباشر إكساء منطقة المعامل

2019/12/30 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، إنجازها مساحات من الإكساء في منطقة المعامل تصل الى قرابة المليوني متر مربع.

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