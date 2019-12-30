الصادقون: الاستهداف الأميركي لمواقع الحشد انتهاك صارخ للسيادة والأعراف الدولية

2019/12/30 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكدت كتلة الصادقون النيابية، أن الاستهداف الأميركي الأخير الذي طال مواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي، انتهاك صارخ للسيادة وكل المواثيق والأعراف الدولية.

وقال النائب

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