روحاني: الحظر والضغوط ستنتهي والجميع يعرف ذلك

2019/12/30 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان تأثير اجراءات الحظر والضغوط سينتهي والجميع يعرف ذلك، مشددا على ان البلاد تمر بظروف حرب فرضها الاعداء عليها وهي

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