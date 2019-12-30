سائرون يطالب رئاسة البرلمان بادراج فقرة العدوان الأميركي بجلسة اليوم

2019/12/30 | 10:26 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، رئاسة البرلمان ادراج فقرة العدوان على معسكر ...

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