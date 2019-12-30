الحلبوسي يطالب بضبط النفس وضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي

2019/12/30 | 10:26 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاستنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاعتداء الذي تعرضت له قطعات من الحشد الشعبي، والذي أوقع عددا من الشهداء والجرحى، معتبرا هذا الاستهداف انتهاكا...

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