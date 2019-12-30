2019/12/30 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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تحالف القوى: قصف مقار اللواء 45 بالحشد يسيء للعلاقات بين بغداد وواشنطن

يتبع.



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