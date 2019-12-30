البنتاغون ينشر صور القصف على مواقع الحشد الشعبي في القائم

2019/12/30 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت وزارة الدفاع الامريكية {البنتاغون} بشكل رسمي صوراً للقصف الأمريكي لمقر كتائب حزب الله في الحشد الشعبي بقاء القائم غربي محافظة الانبار مساء أمس الأحد.

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