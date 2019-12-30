إستئناف العمل والإنتاج في حقل نفط الناصرية بعد توقفه ليوم واحد

2019/12/30 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط عن استئناف العمل والإنتاج في حقل الناصرية النفطي بمحافظة ذي قار بعد توقف دام يوماً واحداً بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، ما تعذر وصول العاملين الى الحقل.

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