2019/12/30 | 10:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات مسيرة امريكية تنفذ هجوماً على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي في القائم .العدوان تكرر 3 مرات على مواقع الاسناد والالوية والرئيسي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات مسيرة امريكية تنفذ هجوماً على مقر اللواء 45 بالحشد في القائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات مسيرة امريكية تنفذ هجوماً على مقر اللواء 45 بالحشد في القائم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات مسيرة امريكية تنفذ هجوماً على مقر اللواء 45 بالحشد في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).