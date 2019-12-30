سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد يحذف تغريدته بشأن قصف مقر كتائب حزب الله في القائم!

2019/12/30 | 10:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذف سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، مارتن هاث، تغريدة نشرها في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، تخص التصعيد بين الحشد الشعبي وواشنطن بعد قصف الأخيرة لمعسكر كتائب حزب الله اللواء 45 في الحشد الشعبي في القائم غربي الأنبار.وذكرت هيأة الحشد الشعبي في بيان لها، أن ”طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء […]

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