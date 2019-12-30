واشنطن تصف الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا

2019/12/30 | 10:34 - المصدر: فرانس 24

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وصف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأحد الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا مساء الأحد ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران "بالناجحة".



وحذر إسبر ووزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية من إمكانية اتخاذ "إجراءات إضافية" في المنطقة للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة.

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